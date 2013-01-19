Самолет с россиянами, пострадавшими в ДТП во Франции, вылетел в Россию

Самолет с туристами из России, попавшими в субботу в ДТП во Франции, вылетел в Москву из Гренобля. Пресс-секретарь Ростуризма Ирина Щеголькова сообщила, что в Россию возвращаются 23 из 43 туристов, которые попали в аварию в районе Шамбери.

Это те, кому удалось перенести аварию автобуса без каких-либо серьёзных последствий для здоровья. Они отправились в Москву чартерным рейсом, которым должны были вылететь ещё утром.

Французский автобус с российскими туристами перевернулся, когда они следователи около 7 часов по местному времени в аэропорт в Гренобль.

В результате ДТП пострадали 20 человек. У трех туристов более тяжелые травмы. Один россиянин перенес операцию. Всего в автобусе находились 43 туриста. По данным туроператора «Эрцог» , прибытие рейса ожидается в аэропорту Домодедово вечером в субботу, передает РИА Новости.

Остальные туристы, которые находятся во французских госпиталях, продолжают проходить медицинское обследование. Многие получили травмы спины.

По данным Ростуризма, в госпиталях Франции находятся 20 туристов из России - из них восемь человек в Гренобле и 12 в Шамбери.

Автобус с российскими туристами, направлявшийся в Гренобль, перевернулся в субботу утром на трассе А-43 недалеко от города Шамбери.

МИД РФ открыл горячую линию для родственников пострадавших во Франции туристов из России.

Как предполагают в префектуре департамента Савойя, причиной ДТП стали плохие погодные условия – сильный мороз, снегопад и гололёд: водитель автобуса потерял управление, машину начало крутить. Автобус с туристами оказался в придорожной канаве и свалился на бок.