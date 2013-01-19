Мужчина, упавший в субботу днем на рельсы на станции "Таганская" столичного метрополитена, погиб. По предварительным данным, он покончил с собой.

Официальный представитель ГСУ СК по Москве Сергей Стукалов сообщил, что следователи начали проверку по факту падения мужчины на рельсы в подземке, передает РИА Новости.

"АН" сообщали о падении на рельсы пассажира на втором пути станции метро "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Движение поездов в связи с ЧП было приостановлено. Для извлечения человека с путей с 15.20 до 16.07 снималось напряжение с контактного рельса.

В настоящее время движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено в полном объеме.