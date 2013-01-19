Количество жертв страшной аварии под Камышином возросло до семи

Стало известно, что, несмотря на усилия врачей, 16-летняя девушка, доставленная накануне в больницу гор. Камышина после страшной автоаварии, скончалась. Таким образом смерть забрала седьмую из восьми участников ДТП, произошедшего 18 января днем на 227 км. федеральной автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград".

24-летний водитель, житель гор. Саратов, управляя автомашиной ДЭУ-Нексия, при совершении маневра обгона выехал на полосу встречного движения. Там и произошло столкновение с автомашиной ВАЗ-2105, под управлением 41-летнего жителя с. Первомайское Саратовской области.

Водитель и 36-летняя пассажирка автомашины ВАЗ-2105, а также четверо пассажиров иномарки тогда скончались на месте. Водитель, из-за которого, собственно, и разыгралась трагедия, жив. Он находится в больнице.

Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе ГУ МВД России Волгоградской области, по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ. Водитель арестован.