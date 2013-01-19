Жительница Находки предлагала полицейским 600 тысяч рублей

В Находке задержана женщина, пытавшаяся дать взятку транспортному полицейскому. Таким образом, она пыталась «уговорить» стражей порядка не возбуждать уголовное дело против ее мужа, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе Дальневосточного управления на транспорте МВД России.

Вчера сотрудники уголовного розыска Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 35-летнего жителя Находки. За 30 тысяч рублей мужчина продал героин весом 6,3 грамма. Супруга наркодилера решила ему помочь. Дабы замять дело, она предложила 600 тысяч рублей заместителю начальника полиции Находкинского ЛО МВД России на транспорте. Но это не помогло – страж закона от денег отказался, и теперь женщине также грозит уголовная ответственность.

Что касается продавца зелья, то он уже заключен под стражу, решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.