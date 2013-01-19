Из-за ДТП во Франции рейс "Гренобль — Москва" задерживается
19 января 2013, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]
ДТП с российскими туристами во Франции стало причиной задержки рейса авиакомпании «Татарстан» Гренобль — Москва. Об этом рассказала одна из пассажирок самолета. Рейс задерживают на несколько часов.
«Нам сказали, что половина самолета не заполнена из-за аварии с российскими туристами. Сейчас мы сидим в самолете и ждем их», — рассказала пассажирка ria.ru.
Автобус с российскими туристами, направлявшийся в Гренобль, перевернулся в субботу утром на трассе А-43 недалеко от города Шамбери.
МИД РФ открыл горячую линию для родственников пострадавших во Франции туристов из России.