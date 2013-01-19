МИД РФ открыл горячую линию для родственников пострадавших во Франции туристов

МИД РФ открыл в субботу горячую линию для родственников пострадавших во Франции туристов из России. Телефон «горячей» линии 8-10-331-45046123. В российской дипмиссии во Франции создан оперативный штаб.

19 января в районе 7 утра на автомагистрали А43 во Франции в районе города Гренобля произошла автокатастрофа с участием туристического автобуса, в котором находились российские граждане. Сразу же по получении этой информации Посольство России в Париже связалось с компетентными французскими властями.

По предварительным данным, ранения получили около 20 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В настоящий момент представитель консульского отдела Посольства выехал на место происшествия. К содействию российским гражданам также подключился Почетный консул России в городе Лионе Ф.Бордье. МИД России совместно с Посольством находится в постоянном контакте с французскими властями в целях оказания максимальной помощи россиянам, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"АН" сообщали ранее, что решается вопрос о борте МЧС для доставки пострадавших в ДТП во Франции по дорогена горнолыжный курорт российских туристов. Уточним, пассажирский автобус с россиянами перевернулся близ Шамбери.