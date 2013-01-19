У всех россиян в перевернувшемся во Франции автобусе была страховка. ВИДЕО
19 января 2013, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]
Сейчас решается вопрос о борте МЧС для доставки пострадавших в ДТП во Франции по дороге в Гренобль российских туристов. "АН" писали, что пассажирский автобус с россиянами перевернулся близ Шамбери сегодня.
У всех россиян - хорошая медстраховка, так как туристы приехали на горнолыжный курорт. Всего в автобусе, по уточненным данным, находилось 44 человека, передают Вести. 20 из них отделались ушибами, трое серьезно пострадали. Они доставлены в госпиталь с травмами спины.
ВИДЕО "Вести".