У всех россиян в перевернувшемся во Франции автобусе была страховка. ВИДЕО

Сейчас решается вопрос о борте МЧС для доставки пострадавших в ДТП во Франции по дороге в Гренобль российских туристов. "АН" писали, что пассажирский автобус с россиянами перевернулся близ Шамбери сегодня.

У всех россиян - хорошая медстраховка, так как туристы приехали на горнолыжный курорт. Всего в автобусе, по уточненным данным, находилось 44 человека, передают Вести. 20 из них отделались ушибами, трое серьезно пострадали. Они доставлены в госпиталь с травмами спины.

ВИДЕО "Вести".