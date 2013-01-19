На Ростовской АЭС устранили неисправности, и начали разгон второго энэргоблока

На втором энергоблоке Ростовской атомной электростанции устранили неисправности, которые привели к его остановке. После завершения ремонтных работ специалисты начали разгон реактора до уровня мощности, предшествовавшему этому ЧП. Всё это время радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблока, и не превышает естественных фоновых значений, плановое энергоснабжение потребителей продолжается без каких-либо сбоев. Энергоблок № 1 работал, и продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщили «АН-онлайн» в Центре общественной информации Ростовской АЭС, 18 января 2013 года, в 16:52 на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС произошло отключение генератора с последующей разгрузкой энергоблока. При этом, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования станции зарегистрировано не было. По Международной семибальной шкале оценки ядерных событий INES данное событие оценивается как «вне шкалы», то есть является несущественным для безопасности.

Ростовская АЭС является филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от города Волгодонска. На атомной станции эксплуатируются два энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введён в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 - в декабре 2010 года. Ведётся строительство энергоблоков №№ 3, 4.

Ростовская АЭС является одним из крупнейших предприятий энергетики на юге России. Станция обеспечивает 40% производства электроэнергии в Ростовской области.