Под Пензой автомобиль переломал ноги москвичке и полицейскому, оформлявшему ДТП

В Пензенской области хэтчбек Chery Amule в субботу утром сбил полицейского, который оформлял ДТП на федеральной трассе "Урал", и москвичку, которая ранее, не справившись с управлением, вылетела на машине в кювет.

"Сотрудник ГИБДД занимался оформлением ДТП: легковой автомобиль, за рулем которого находилась жительница Москвы, вылетел в кювет. Водитель автомобиля Chery Amulet, житель Саратовской области, двигался по дороге в направлении Пензы. Заметив полицейского, он принял меры к остановке машины, однако не справился с управлением и в результате совершил наезд на сотрудника ГИБДД и женщину, находившуюся рядом с ним", - передает пресс-служба пензенского главка МВД России.

Пострадавшие были госпитализированы. В результате ДТП сотруднику полиции причинен вывих правого коленного сустава, у женщины медики диагностировали открытый перелом левой и правой голеней.

По предварительным данным, в момент ДТП водитель автомобиля Chery Amulet был трезв.