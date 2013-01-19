На Южном Урале под колесами тепловоза погиб 8-летний мальчик. Девочка ранена

В Челябинской области СУ СКР ведет доследственную проверку по факту накануне днем гибели мальчика и ранения девочки, возвращавшихся из школы, тепловозом на железнодорожных путях вне пешеходного перехода на станции Миасс-1.

"Предварительно установлено, что 18 января 2013 года около 15 часов по местному времени 8-летний мальчик и 12-летняя девочка с 8-летней сестрой переходили железнодорожные пути в неположенном месте", - говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Машинист посигналил детям и младшая из сестер испугалась, осталась на месте, а ее одноклассник и старшая девочка бросились наперерез поезду. В результате на 2005 км пикета №2 стрелочного перевода №94 железнодорожной станции Миасс-1 Южно-Уральской железной дороги дети были травмированы тепловозом.

Мальчик погиб на месте, девочка с полученными телесными повреждениями различной степени была доставлена в медицинское учреждение. Врачи подозревают, что она получила травму позвоночника.

Установлено, что дети проживали по соседству.

Для установления причин трагедии был проведен осмотр места происшествия. Установлено, что для безопасного перехода пассажиров на станции Миасс имеется пешеходный мост.

Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения исследования. Выясняются причины пребывания малолетних детей на объекте повышенной опасности при отсутствии родителей.

На данный момент проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.