Трое малышей погибли от удушья при пожаре в Норильске

В Красноярском крае следователи организовали доследственную проверку по факту гибели накануне днем троих малолетних детей при пожаре в квартире на 5-м этаже жилого дома по улице Молодежной, 32 в Норильске.

По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.

"Через 8 минут после получения сообщения о ЧП пожарные расчеты прибыли к месту вызова, на момент прибытия в квартире плотное задымление, в ходе проведения разведки в комнате найдены трое детей в бессознательном состоянии - девочки 2009 г.р., 2010 г.р., 2011 г.р", - сообщает пресс-служба красноярского главка МЧС в субботу.

В 13:06 дети были переданы врачам скрой помощи, которые констатировали смерть детей в результате полученного отравления угарным газом.

"При проведении дознания установлено, что дети находились дома одни, родители на момент пожара отсутствовали. Пожар обнаружили соседи, которые сообщили в пожарную охрану. Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем", - говорится в сообщении спасателей.

В 13:14 загорание домашних вещей ликвидировано на площади 8 кв.м. На месте пожара, по факту гибели детей, работает следственно-оперативная группа.