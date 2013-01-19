В Марий Эл в ночь на субботу в 23.40 на на Кокшайском кольце (42 км автодороги "Вятка") в Звениговском районе 46-летний водитель, управляя автобусом SETRA, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, передает пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Марий Эл.

В результате ДТП четыре человека доставлены в больницу.

Установлено, что в автобусе находился 41 человек, из них один водитель, два сопровождающих и 38 пассажиров, уточняет чувашский главк МЧС. Известно, что в этот день дети вместе со своими родителями ездили в цирк "Дю Солей" Казани. После ДТП всех пассажиров отправили в Чебоксары.

Причины происшествия выясняются.