На Минском шоссе в Подмосковье погиб сотрудник полиции

В пятницу в Подмосковье на Минском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб сотрудник полиции, еще один полицейский был госпитализирован в одну из больниц Одинцовского района с многочисленными травмами.

Как говорится в сообщении правоохранительных органов Московской области, ДТП произошло в условиях ограниченной видимости, снегопада и обледенения. Водитель ВАЗ-21074, который управлял сотрудник полиции, не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, совершил столкновение по касательной с автомобилем KIA, а далее с автомобилем Renault.

В результате ДТП водитель "ВАЗа" госпитализирован в одну из больниц Одинцовского района с многочисленными травмами, а пассажир "Жигулей", также сотрудник полиции, скончался на месте.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.