В ДТП на трассе Волгоград-Саратов погибли шесть человек

В пятницу официальный представитель ГУ МЧС России по Волгоградской области Дмитрий Уланов сообщил, что в дорожно-транспортном происшествии на трассе Волгоград-Саратов погибли шесть человек и еще двое пострадали.

По его словам, автокатастрофа произошла около 16:30 по московскому времени в Камышенском районе вблизи границы Волгоградской и Саратовской областей. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Daewoo Nexia и ВАЗ2105. Автомобиль Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу ВАЗ 2105.

На место выехали следователи, сотрудники ГИБДД, спасатели МЧС, медики, а также оперативная группа ГУ МВД по Волгоградской области.