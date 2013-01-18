Движение по Дмитровскому шоссе затруднено из-за прорыва водопроводной трубы

Движение автомобилей по Дмитровскому шоссе в Москве в пятницу вечером затруднено из-за прорыва водопроводной трубы. Сильным потоком вода из водопровода в районе дома № 42 течет по прилегающим улицам.

Потоки воды изливаются на проезжую часть шоссе. Местами её высота достигает нескольких десятков сантиметров. В Мосводоканале сообщили, что вода льется из колодца у дома № 51. На месте аварии работают бригады ремонтников. Жилые дома, расположенные по Дмитровскому шоссе, от водоснабжения не отключены.

Напомним, московские дороги также сегодня перегружены из-за сильного снегопада.