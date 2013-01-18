Кириллу Серебренникову давно поступают угрозы, полиция начала расследование

Художественный руководитель театра имени Гоголя Кирилл Серебренников сообщил в полицию об угрозах, поступающих в его адрес. На своей страничке в "Фейсбуке" режиссер театр и кино написал, что угрозы получает давно.

Он уточнил, что угрожают давно и много, как ему, так и директору Гоголь-центра Алексею Малобродскому. Фото SMS-сообщения с угрозами опубликовано в соцсети. Московская полиция начала расследование.

Серебренников заявил об угрозах после того, как в четверг неизвестные напали на худрука Большого театра Сергея Филина. Народному артисту России, балетмейстеру также ранее поступали угрозы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления Сергею Филину. Глава правительства выразил поддержку всему коллективу Большого театра. Медведев заверил, что напавших на Филина ждет серьезное наказание.

Медики опасаются, что полученные травмы глаз 42-летнего Сергея Филина, будут способствовать частичной потере зрения.

Совершившему покушение на художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина грозит до 8 лет тюрьмы. Уголовное дело по факту нападения на Филина возбуждено по части 1 статьи 111 УК РФ – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".