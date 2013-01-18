Анастасия Волочкова: Большой театр погряз в интригах

Балерина Анастасия Волочкова считает, что нападение на художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина стало результатом внутренних интриг в театре. Волочкова уверяет, что Большой театр погряз в интригах, особенно в последнее время.

По ее словам, там "происходит беспредел". Анастасия призналась, что когда она в 2003 году подала в суд на директора театра Анатолия Иксанова за то, что незаконно уволил ее, ей угрожали. По словам балерины, в Киеве к ней приходили люди с ножичком и угрожали жизни, передает РСН. "Рыба гниет с головы, и начинать нужно с руководителя этого театра, с Анатолия Иксанова, который давно уже развалил всю структуру", - заявила Волочкова.

"АН" сообщали, что в четверг поздно вечером неизвсетный в маске плеснул в лицо кислоту Сергею Филину. Худрук пострадал. Он в больнице - ожоги лица и глаз третьей степени. Руководство театра намерено перевези Филина на лечение в Израиль или в Германию.

Пресс-секретарь ГАБТа Екатерина Новикова считает, что нападение на худрука балетной труппы Сергея Филина связано с его профессиональной деятельностью. Ему ранее уже поступали угрозы.

Артисты Большого театра и деятели культуры шокированы нападением на худрука балетной труппы Сергея Филина.

Прима-балерина Большого Нина Капцова затруднилась объяснить причины нападения на художественного руководителя балета. По ее словам, в театре внутри балетной труппы не было скандалов и конфликтов.

Капцова отметила, что Сергея Юрьевича все очень любят. По мнению балерины, Филин - порядочный и очень справедливый человек.

Министр культуры Владимир Мединский обратится к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под особый контроль расследование.