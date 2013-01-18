Деда Хасана на Ваганьковском кладбище не похоронят

Грузия не исключила возможности похорон криминального авторитета Аслана Усояна, вора в законе Деда Хасана, в Тбилиси. Главная прокуратура Грузии не интересовалась вопросом похорон Деда Хасана, поэтому не подтвердила сообщения о том, что тело криминального авторитета якобы доставят из Москвы в Тбилиси, и похоронят на Кукийском кладбище. О том, чтобы Усояна похоронили в Тбилиси, пожелали его родные.

Появились разные слухи о месте похорон Деда Хасана. Сначала предполагались четыре места его возможного погребения: Грузия, Краснодарский край, Москва и город Тольятти в Самарской области, в котором якобы проживают его родственники.

В Москве появились слухи, что Деда Хасана положат рядом с Японцем, чтобы показать, что их убийства не связаны и, тем самым, объединить людей Усояна и Иванькова, пишет «МК».

Но, как известно, любые захоронения на Ваганьковском могут быть только с санкции мэра Москвы Сергея Собянина. Кремировать Усояна его родные, скорее всего, не согласятся. . Согласно второй версии, чтобы не будоражить Москву, тело вывезут либо на родину Усояна - в Тбилиси, либо в Краснодарский край, где есть специальной кладбище для езидов. Криминальный авторитет - езид по национальности.

У этой нации свои обряды. Очень долго проходит отпевание. Сначала с покойником прощаются женщины, потом они уходят совсем. Гроб опускают в присутствии одних мужчин.

Езидов, поклоняющихся солнцу, сейчас осталось всего 20-30 тысяч человек. Езиды веруют в единого Бога и его эманацию – верховного ангела Таус-Мелека, изображаемого в виде бронзовой или медной птицы на подставке. Езиды очень строго соблюдают похоронные обряды, и если эти обряды в чем-то нарушены, то душа может, пройдя чистилище, не попасть в рай.