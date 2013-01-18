Один из главных мостов Саранска оказался под угрозой разрушения (ВИДЕО)

Тысячи жителей столицы Мордовии вынужденно опоздали сегодня на работу и учебу. Причина этого – перекрытое движение транспорта по одной из основных магистралей столицы Мордовии, мосту, соединяющему центр города с его северо-восточными микрорайонами.

Как сообщили в администрации Саранска, в ходе плановой проверки было обнаружено разрушение одной из опор моста. В виду большой нагрузки, выпадающей на несущие конструкции путепровода, было принято решение в экстренном порядке перекрыть движение.

Как сообщили корреспонденту "АН-онлайн" специалисты, побывавшие на месте ЧП, трещина в железобетонной конструкции достигает пяти сантиметров. В настоящее время по мосту организовано одностороннее движение, право проезда имеет только общественный транспорт. При этом, троллейбусы по мосту не ездят, а именно на их долю выпадала основная нагрузка по перевозке пассажиров из северо-восточной части города в центр. Большая часть горожан вынуждена совершать этот путь пешком.

Специальная комиссия уже приступила к изучению обстоятельств чрезвычайного происшествия, ей также предстоит выяснить, какие нарушения были допущены при недавно проведенной капитальной реконструкции путепровода.