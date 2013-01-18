В Подмосковье полицейский ранен из травматического оружия

В Московской области в четверг оперуполномоченный уголовного розыска Дрезненского отдела полиции Орехо-Зуевского был ранен из травматического оружия, возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что сотрудник полиции проводил опрос 27-летней местной жительницы, по окончании опроса оперативник вышел на лестничную площадку, за ним вышел сожитель девушки и выстрелил из травматического пистолета в сотрудника полиции.

Полицейский был госпитализирован с непроникающими огнестрельными ранениями правой половины брюшной стенки, правой лопаточной области, поясничной области, левого бедра. Угрозы для его жизни и здоровья в настоящее время не имеется.

Ведётся розыск стрелявшего.