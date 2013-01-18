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В Хабаровске мужчина «заминировал» железнодорожный вокзал

18 января 2013, 12:45 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

В Хабаровске мужчина «заминировал» железнодорожный вокзал
Фото пресс-службы УТ МВД ДВФО

По «горячим следам» полицейские в дальневосточной столице задержали 35-летнего жителя Амурска. Он сообщил о том, что на железнодорожном вокзале заложена бомба, рассказали корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

По словам оперативников, мужчина позвонил сегодня днем по телефону 112 и сообщил, что в камере хранения железнодорожного вокзала якобы лежит пакет с взрывным устройством. Звонивший утверждал, что взрыв произойдет, как только ему поступит команда от определенного человека, а у него самого уже есть на руках билет до Екатеринбурга.

Все пассажиры и работники станции Хабаровск-1 были срочно выведены из здания. Сотрудниками транспортной полиции с помощью взрывотехника ОМОН, спецсредств и розыскной собаки была обследована камера хранения и пакет. Ничего опасного, к счастью, не нашли. Зато весьма быстро был найден «информатор». Зачем он сообщил о несуществующей бомбе, следователям еще предстоит выяснить. Ему может грозить штраф или три года колонии.

А железнодорожный вокзал Хабаровска уже работает в штатном режиме, задержек поездов нет. Добавим, это не первый такой случай на Дальнем Востоке за последние несколько дней. На днях в Петропавловске-Камчатском аэропорту женщина, проходившая досмотр перед вылетом в Москву, сообщила, что у нее якобы с собой взрывчатка. Никакой бомбы при досмотре стражи порядка не нашли.

 

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