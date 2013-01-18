Артисты и деятели культуры шокированы нападением на Сергея Филина

Артисты Большого театра и деятели культуры шокированы нападением на худрука балетной труппы Сергея Филина.

Прима-балерина Большого Нина Капцова затруднилась объяснить причины нападения на художественного руководителя балета. По ее словам, в театре внутри балетной труппы не было скандалов и конфликтов.

Капцова отметила, что Сергея Юрьевича все очень любят. По мнению балерины, Филин - порядочный и очень справедливый человек.

Министр культуры Владимир Мединский обратится к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под особый контроль расследование нападения на руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина.

Народного артиста России по решению руководства театра будут лечить за границей, в Израиле или в Германии.

«АН» сообщали, что медики опасаются за зрение балетмейстера, поступившего накануне в больницу с ожогами лица третьей степени и ожогом глаз.