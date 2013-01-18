В Великом Новгороде сотрудник полиции на служебном авто сбил 12-летнего мальчика

В Великом Новгороде в четверг днем произошло ДТП около 14 часов по улице Октябрьской УАЗ, принадлежащий УМВД, которым управлял старший прапорщик Новгородского линейного отдела, совершил наезд на 12-летнего мальчика.

В ходе предварительной доследственной проверки установлено, что школьник переходил дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу, мальчик с травмами госпитализирован.