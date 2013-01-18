В Великом Новгороде сотрудник полиции на служебном авто сбил 12-летнего мальчика
18 января 2013, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]
18 января 2013, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]
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