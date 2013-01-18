Американские власти потребовали объяснений от Алжира по поводу штурма

Алжирские власти не поставили в известность Соединенные Штаты о намерении штурма газового месторождения «Ин Аменас», в результате которого были убиты по меньшей мере 34 заложника и 15 боевиков-исламистов. Как сообщает AFP, об этом заявил источник из Белого Дома, знакомый с ситуацией, отметив, что в настоящее время американские власти пытаются получить разъяснения от правительства Алжира.

Ранее сообщалось, что при попытке штурма месторождения многим заложникам – от 150 до 600 - удалось бежать.

Reuters сообщает, что среди погибших при атаке алжирской армии есть двое японцев, двое британцев и один француз.

Как рассказал брат одного из освободившихся заложников, Стивена Макфола Брайан из Великобритании, тот во время звонка еще до попытки штурма «Ин Аменаса» сообщал о хорошем отношении к ним со стороны исламистов.

«Он рассказал, что боевики хорошо относились к ним, - рассказал он Times. - Ему также позволили сделать звонок семье. Они выставили требования, хотели, чтобы о них узнал весь мир и чтобы алжирская армия покинула территорию месторождения, тогда никому не грозило никакого вреда. Мы услышали о 34 погибших и ужасно боялись, что Стивен окажется среди них».