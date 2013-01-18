В Нижнем Новгороде пожар разгорелся в помещениях завода ГАЗ

В Нижнем Новгороде сегодня утром в 10:25 произошло возгорание и разбушевался пожар в рабочем цехе ОАО "ГАЗ". Площадь возгорания в производственных помещениях автосборочного предприятия увеличилась до 200 квадратных метров.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Проводилась эвакуация работников цеха. Эвакуированы 50 сотрудников предприятия. Пожарные борются с огнем. Им уже удалось локализовать пожар. На территории ОАО "ГАЗ" с огнем борются пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ.

Предприятие ОАО "ГАЗ" объединяет 18 производств в десяти регионах России. В феврале текущего года ГАЗ начнет сборку автомобилей "ГАЗель" нового поколения. Достигнуты соглашения о сборке рабочими ГАЗ автомобилей Volkswagen и Chevrolet.