В Челябинской области в преддверии Крещения пытались сжечь поклонный крест

В Кизильском районе Челябинской области в преддверии Крещения в посёлке Богдановское сожгли поклонный крест, полиция ищет злоумышленников, которые подожгли поклонный крест, установленный в 2011г.

Крест установлен на месте, где будет построен храм, очевидцы уже рассказали следователям, что в посёлок приехала легковая машина, из которой вышли два человека. Неизвестные плеснули на крест горючей жидкостью и подожгли его.

Огонь удалось потушить, по факту поджога поклонного креста возбуждено уголовное дело.