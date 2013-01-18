//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия

В Челябинской области в преддверии Крещения пытались сжечь поклонный крест

18 января 2013, 11:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинской области в преддверии Крещения пытались сжечь поклонный крест
В Кизильском районе Челябинской области в преддверии Крещения в посёлке Богдановское сожгли поклонный крест, полиция ищет злоумышленников, которые подожгли поклонный крест, установленный в 2011г.
 
Крест установлен на месте, где будет построен храм, очевидцы уже рассказали следователям, что в посёлок приехала легковая машина, из которой вышли два человека. Неизвестные плеснули на крест горючей жидкостью и подожгли его.
 
Огонь удалось потушить, по факту поджога поклонного креста возбуждено уголовное дело.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕП

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
На Алом поле Челябинска реставрируют ограду

На Алом поле Челябинска реставрируют ограду 09.08 07:49

Ограждение вокруг сквера на Алом поле проходит реставрацию. Этим летом в центральном сквере продолжаются работы по благоустройству. Как сообщил агентству «ЧелябинскСегодня» глава Центрального района Виктор Ереклинцев, ограждение убрали, но к осени оно вернется на место. >>
В ТРЦ «Фокус» открыли мягкий кинотеатр

В ТРЦ «Фокус» открыли мягкий кинотеатр 08.08 14:27

1 августа кинотеатр в торгово-развлекательном центре «Фокус» предстал перед челябинцами в новом облике. >>
Минздрав Челябинской области окажет помощь пострадавшим в Новороссийске

Минздрав Челябинской области окажет помощь пострадавшим в Новороссийске 08.08 13:58

Министерство здравоохранения Челябинской области окажет помощь южноуральцам, пострадавшим в ДТП в Новороссийске. >>
Глава Магнитогорска назначен замгубернатора Челябинской области

Глава Магнитогорска назначен замгубернатора Челябинской области 08.08 10:56

Глава Магнитогорска Сергей Бердников назначен заместителем губернатора Челябинской области на общественных началах. >>
Максим Бодягин рассказал о трансформации «Вечерки»

Максим Бодягин рассказал о трансформации «Вечерки» 07.08 11:44

Главный редактор издания «Вечерний Челябинск Онлайн», известный писатель и блогер Макс Бодягин рассказал о роли средств массовой информации в жизни современного человека и изменениях, которые произошли с изданием за последние полгода. >>
В Катав-Ивановке расселят ветхоаварийный дом

В Катав-Ивановке расселят ветхоаварийный дом 07.08 11:03

Глава Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочего визита в Катав-Ивановский район поручил местным властям расселить ветхоаварийный дом по адресу: ул. Стройгородок, 3. С такой просьбой к нему обратилась местная жительница. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
«Интерсвязь» развивает промышленный интернет на Южном Урале

«Интерсвязь» развивает промышленный интернет на Южном Урале 07.08 08:53

Компания «Интерсвязь», используя промышленный интернет и платформу «Умный город», продолжает развитие различных сервисов как для обычных людей, так и для организаций. Назначение этих сервисов самое разное – от решения коммунальных проблем до мониторинга экологической ситуации в городе. >>
В Челябинске пройдёт бизнес-конференция «Переговоры и медиация»

В Челябинске пройдёт бизнес-конференция «Переговоры и медиация» 06.08 17:00

24 и 25 октября в Челябинске состоится пятая конференция “Переговоры и медиация”. В ней примут участие эксперты из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Израиля. Планируется разобрать наиболее сложные ситуации из бизнес-практики и предложить пути их решения с использованием такого прогрессивного инструмента как медиация. >>
В Челябинске в рамках шоу Ковалёв vs Ярд пройдет четыре титульных поединка

В Челябинске в рамках шоу Ковалёв vs Ярд пройдет четыре титульных поединка 05.08 19:21

24 августа в Челябинске пройдет поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым (33-3-1) и британцем Энтони Ярдом (18-0). >>
На 100+ Forum Russia разработают транспортную систему будущего

На 100+ Forum Russia разработают транспортную систему будущего 05.08 14:00

Спикеры VI Международного форума и выставки высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia расскажут, когда горожане смогут отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта и велосипедов, обсудят модель транспортной инфраструктуры «идеального города» без пробок, подвесные мосты между небоскребами и бесшумные дороги. >>
«Челябинское эхо» объявила о старте проекта «Сделано в Челябинске 2019»

«Челябинское эхо» объявила о старте проекта «Сделано в Челябинске 2019» 05.08 13:54

В 2019 году бизнес-премию «Сделано в Челябинске» южноуральским предпринимателям будут вручать в пятый раз. Прием заявок на участие идет на сайте echochel.ru .Он продлится до 5 сентября. >>
Южноуральские садоводы просят поддержки у правительства

Южноуральские садоводы просят поддержки у правительства 05.08 13:40

В прошлом году на субсидии садовых некоммерческих товариществ из бюджета области было направлено 20 миллионов рублей. Садоводы надеются, что и в том году правительство области их поддержит. >>

//Новости ADWILE

Социальными проектами магнитогорцев заинтересовались в столице

Социальными проектами магнитогорцев заинтересовались в столице 05.08 10:29

В Магнитогорск совершил двухдневный визит замруководителя московского департамента труда и социальной защиты населения Павел Келлер. Он ознакомился с социальными программами, внедряемыми Магнитогорским металлургическим комбинатом в партнерстве с благотворительными организациями. >>
Фигуристы из 36 стран мира приедут в Челябинск

Фигуристы из 36 стран мира приедут в Челябинск 02.08 21:36

Спортсмены примут участие в Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, которое пройдет с 12 по 14 сентября в Челябинске. 90 волонтеров будут помогать гостям и участникам состязаний. >>
Единороссы помогут обустроить входную группу реабилитационного центра в Миассе

Единороссы помогут обустроить входную группу реабилитационного центра в Миассе 02.08 12:20

Миасское местное отделение партии «Единая Россия» подключилось к решению ситуации с входной группой реабилитационного центра для детей с особенностями развития. Дело в том, что посетители центра, который расположен в обычном жилом доме, попадают в помещение через окно. >>
Парфюм для игроков, спарринги с бойцами ММА – чем удивит Traktor Open

Парфюм для игроков, спарринги с бойцами ММА – чем удивит Traktor Open 01.08 21:42

Хоккейный сезон не за горами. Традиционный и четвертый фестиваль-открытие хоккейного сезона Traktor Open приготовил для своих гостей насыщенную программу. До фестиваля осталось 10 дней, и организаторы готовы удивить и порадовать гостей и участников новыми неожиданными развлечениями и активностями. >>
Руководство ММК одобрило создание экологического совета на Южном Урале

Руководство ММК одобрило создание экологического совета на Южном Урале 01.08 13:09

Руководство Магнитогорского металлургического комбината поддерживает создание общественного экологического совета в Челябинской области. >>
По Челябинску курсирует автобус с видеокамерами и Wi-Fi

По Челябинску курсирует автобус с видеокамерами и Wi-Fi 01.08 06:54

В Челябинске в тестовом режиме запущен современный автобус, который оборудован видеокамерами, возможностью доступа в интернет и зарядкой для мобильных телефонов. >>

//Новости МирТесен

В общественный совет по экологии на Южном Урале войдут федеральные эксперты

В общественный совет по экологии на Южном Урале войдут федеральные эксперты 31.07 14:23

Сегодня, 31 июля, Алексей Текслер, глава Челябинской области, встретился с общественными активистами в сфере экологии. На встрече было объявлено о создании координационного совета, в состав которого войдут федеральные эксперты. >>
Южноуральским муниципальным служащим поднимут зарплату

Южноуральским муниципальным служащим поднимут зарплату 31.07 10:19

С 1 сентября 2019 года южноуральским муниципальным служащим повысят заработную плату. Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что индексация составит 4,2%. >>
Южноуральская школьница отправится на Северный полюс

Южноуральская школьница отправится на Северный полюс 31.07 09:26

68 российских школьников примут участие в экспедиции на Северный полюс на ледоколе «50 лет победы», среди них — Анастасия Щербатова, президент гимназии № 80 г. Челябинска. >>

//Новости партнеров

Текслер: оптимизация медицины в Челябинской области остановлена

Текслер: оптимизация медицины в Челябинской области остановлена 31.07 08:28

Глава Челябинской области Алексей Текслер опубликовал третью программную статью, посвященную решению одной из наиболее волнующих южноуральцев проблеме – доступность медицинских услуг. Признано, что политика оптимизации в здравоохранении, которая проводилась ранее, не достигла своих целей. >>
В Сосновском районе появится новый ФОК и стадион

В Сосновском районе появится новый ФОК и стадион 30.07 15:28

В селе Долгодеревенское Сосновского района построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и стадион. Об этом заявил сегодня, 30 июня, глава Челябинской области Алексей Текслер. >>
В Челябинске фестиваль «10 добрых дел» приглашает к участию

В Челябинске фестиваль «10 добрых дел» приглашает к участию 30.07 12:59

С 22 июля открыт приём заявок на участие в благотворительном фестивале «10 Добрых Дел» 2019. В этом году мероприятие пройдет 22 августа на территории отеля Smolinopark. >>

//Новости СМИ2

Стали известны имена боксеров, которые выйдут на ринг в Челябинске

Стали известны имена боксеров, которые выйдут на ринг в Челябинске 30.07 12:08

24 августа в Челябинске состоится мировое шоу Ковалёв vs Ярд. На ринг выйдут известный российский боксер Сергей Ковалев и непобежденный британец Энтони Ярд. Сегодня стали известны имена восьмерых боксеров, которые выступят в карде с Сергеем Ковалевым. Шесть из них представляют Россию, еще двое — резиденты США. >>
На Южном Урале будет снижен транспортный налог

На Южном Урале будет снижен транспортный налог 30.07 10:34

Налог будет снижен для владельцев автомобилей с двигателями до 150 л.с. почти на 30% - он составит 5,16 рублей за одну л.с. Снижение налога коснется также владельцев мотоциклов и мотороллеров. >>
Беларусь и Южный Урал откроют совместные туристические маршруты

Беларусь и Южный Урал откроют совместные туристические маршруты 30.07 09:02

Беларусь и Южный Урал сотрудничают с 2017 года. Белорусскую технику ценят на Южном Урале — здесь работает около тысячи большегрузов. В планах — развивать совместные туристические маршруты. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
2

"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер
3

На Украине потребовали от Монголии 10 миллиардов долларов компенсации за иго
4

Лиза и Гарри Галкины покорили поклонников нежным образом на фото
5

Лолита показала танец в слитном купальнике и удивила поклонников фигурой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры