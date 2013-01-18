По факту нападения на худрука Большого театра Сергея Филина возбуждено дело

Совершившему покушение на художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина грозит до 8 лет тюрьмы. Уголовное дело по факту нападения на Филина возбуждено по части 1 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Эта статья Уголовного кодекса предусматривает от 2 до 8 лет лишения свободы.

В четверг, 17 января, около 23.40 у дома № 9 по улице Троицкая неизвестный плеснул в лицо кислотой худруку балета ГАБТ Сергею Филину. В результате нападения народный артист России получил ожоги лица и глаз третьей степени.

Медики опасаются, что полученные травмы глаз 42-летнего художественного руководителя балетной труппы Государственного академического Большого театра, народного артиста России Сергея Филина, будут способствовать частичной потере зрения.

Родные и коллеги Филина сообщили, что ему угрожали. Проводится расследование.