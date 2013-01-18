В Москве движение в Волоколамском тоннеле парализовано из-за пожара

Пожар в одном из легковых автомобилей произошел в пятницу утром в Москве в Волоколамском тоннеле, движение транспорта в тоннеле остановлено - оно блокировано из-за сгоревшего авто, пострадавших нет.

Предварительно установлено, что пожар в автомобиле произошел из-за проблем в электрике (короткого замыкания), водитель успел выпрыгнуть из горящего автомобиля, на месте ЧП работают сотрудники ДПС и МЧС.