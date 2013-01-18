Врачи опасаются за зрение худрука Большого театра Сергея Филина

Медики опасаются, что полученные травмы глаз 42-летнего художественного руководителя балетной труппы Государственного академического Большого театра, народного артиста России Сергея Филина, будут способствовать частичной потере зрения.

Лечащие врачи балетмейстера считают, что для полного восстановления Филину понадобится не менее шести месяцев.

Поздно вечером в четверг, 17 января, худрук Большого театра выходил из своего автомобиля на стоянке неподалеку от своего дома на Троицкой улице. Филина окликнул неизвестный. Повернувшись, артист увидел человека в маске, который мгновенно плеснул ему в лицо кислоту. Пострадавший был в сознании доставлен в 36-ю городскую клиническую больницу с сильнейшими химическими ожогами III степени.

К ожоговому центру ночью приезжали друзья, родственники и коллеги серьезно пострадавшего артиста .

Сергею Филину последнее время поступали угрозы. На днях его мобильный телефон был заблокирован.

Руководитель пресс-службы ГАБТ Катерина Новикова сообщила, что покушение на художественного руководителя Большого театра Сергея Филина связано с его профессиональной деятельностью.

Филин в марте 2011 занял должность худрука. По словам Новиковой, с тех пор посыпались угрозы в адрес балетмейстера. Угрожали и его предшественникам.

В четверг утром кто-то проколол колеса у его машины. Ранее была взломана страничка Филина в "Фейсбуке", на которой появились неправдивые сообщения о якобы конфликтах в театре.