Состояние раненой при покушении на Деда Хасана ухудшилось

Состояние раненой при покушении на криминального авторитета Деда Хасана ухудшилось, 30-летняя сотрудница ресторана "Каретный дворик" на Поварской улице в Москве была тяжело ранена в среду, женщину прооперировали, сегодня её состояние ухудшилось.

Женщина находится в хирургической реанимации, ее состояние накануне оценивалось, как тяжелое, однако теперь медики констатируют ухудшение состояние потерпевшей.