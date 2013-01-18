В Екатеринбурге 20-летний парень выпал с лоджии 11-го этажа в ночь на пятницу, в Свердловской области проводится доследственная проверка по факту гибели молодого человека, ЧП произошло сегодня ночью, тело найдено у одного из домов по улице Родонитовой.

Предварительно установлено, что потерпевший выпал с лоджии 11-го этажа дома по улице Родонитовой, в котором проживал, парень скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства произошедшего, тщательным образом изучается личность погибшего и то, страдал ли он какими-нибудь заболеваниями (в частности, психическими). Проводятся опросы очевидцев, жильцов дома и родственников молодого человека.