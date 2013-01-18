Пассажир поезда Москва – Нерюнгри пробежал за составом по морозу 7 км

Транспортная прокуратура выясняет причины ЧП, произошедшего в поезде Москва-Нерюнги, пассажир перепутал двери, и вместо тамбурной открыл торцевую дверь вагона, после чего оказался на морозе на территории Тындинского района.

У мужчины не было иного выбора, как только добежать до ближайшей станции, он оказался в тайге, зимой, из одежды на пассажире были футболка, спортивные штаны и сланцы. Имя пассажира не названо, известно, что он из Братска.

Пассажир отогрелся у начальника станции Рихард Зорге, на следующий день его посадили на поезд до Нерюнгри.

Прокуратура начала проверку.