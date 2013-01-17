В Москве вновь задержан мужчина, подозревающийся в убийстве своей супруги

В четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что сотрудниками полиции был задержан 51-летний житель столицы, который подозревается в убийстве своей супруги и который ране заявил о ее пропаже.

В сообщении пресс-службы говорится, что "двенадцатого января текущего года в ОМВД по Можайскому району столицы обратился житель Москвы, который заявил, что его супруга пропала без вести. До исчезновения она якобы прислала ему смс-сообщение о том, что уехала через Молдавию на Украину к родственникам, чтобы отдать долг в размере 100 тысяч рублей".

Сотрудники полиции, проведя проверку по данному факту, обнаружили фрагменты тела женщины в 40 километрах от Москвы. По подозрению в убийстве своей супруги мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В начале января 2013 года в Москве произошла похожая трагедия в семье Кабановых. От рук своего мужа погибла мать троих детей Ирина Кабанова, работавшая редактором на одной из радиостанций. Как заявил тогда ее муж, она пропала 3 января после семейного скандала. Как потом выяснили сотрудники правоохранительных органов, Ирину убил ее муж.