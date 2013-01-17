Под Курском произошло ДТП с автобусом с детьми, есть жертвы

В пресс-службе ГУ МЧС России по Курской области сообщили, что в четверг произошло ДТП в районе села Верхняя Медведица Курского района. Столкнулись автобус "Икарус", перевозивший школьников и преподавателей, с автомобилем УАЗ.

В сообщении пресс-службы, опубликованного на сайте ведомства, говорится, что "по предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, ехавшие в автомобиле, и пострадали шесть пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту Курск-Железногорск. В автобусе находились 35 детей и 5 взрослых, возвращавшихся после областной олимпиады школьников".

На место ДТП прибыли спасатели и машины "скорой помощи". Все пострадавшие были госпитализированы. В больницы были отправлены двое детей с повреждением челюсти и черепно-мозговой травмой, также два преподавателя, водитель автобуса и водитель УАЗа, отметили в пресс-службе.