Александр Долматов, попросивший убежища в Нидерландах, покончил с собой

Участник оппозиции, член незарегистрированной партии «Другая Россия», ведущий конструктор на закрытом ракетном предприятии Александр Долматов покончил с собой в Нидерландах.

В июле 2012 года в квартире Долматова прошли обыски в рамках расследования беспорядков на Болотной площади 6 мая. После этого оппозиционер принял решение уехать из России. Политического убежища в Нидерландах Долматов не дождался и покончил с собой в центре для беженцев страны, сообщает Газета.ру.

В Ассоциации адвокатов России за права человека рассказали, что Александру Долматову отказали в предоставлении политического убежища, в ближайшие дни должно было состояться судебное заседание по апелляционной жалобе оппозиционер.

Знакомый Долматова Денис Солопов, ранее получивший политическое убежище в Нидерландах, рассказал, что мать бежавшего в Европу активиста в последние дни не могла связаться с сыном. Накануне Александр отправил своей подруге СМС-ку, в которой сообщил, что он находится в тюрьме в Роттердаме».

В четверг адвокат Долматова получил информацию от сотрудников депортационной тюрьмы о смерти россиянина.

Перед отъездом из России Долматов признавался, что покидает страну, опасаясь, что так же, как и более десятка участников митинга, может стать фигурантом уголовного дела о «массовых беспорядках».