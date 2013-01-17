Женщина, пострадавшая при покушении на Деда Хасана, может стать инвалидом

Молодая женщина, пострадавшая в среду, 16 января, при покушении на "вора в законе" Деда Хасана, может стать инвалидом. 30-летняя Марьят Бикчурина в тяжелом состоянии была доставлена в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Врачи в четверг сделали ей операцию.

Директор института Анзор Хубутия рассказал, что у поступившей в клинику женщины подозревалось ранение сердца. При обследовании установлено ранение легких, позвоночника. По словам врача, пуля прошла через позвоночный столб, спинномозговой канал. Поврежден спинной мозг. Хубутия прогнозирует, что когда женщина придет в сознание, она останется инвалидом. Марьят предстоит еще одна операция. Пострадавшая - единственная, чьи показания могут стать решающими - на месте преступления не было ни одной камеры наблюдения, передает телеканал ТВЦ.

СКР сообщает о ходе расследования дела об убийстве известного криминального авторитета.

По версии следствия, охранники Усояна, оказав первую медицинскую помощь и останавливая кровотечение, не дожидаясь приезда медицинских сотрудников, самостоятельно отвезли потерпевшего в клиническую больницу им. Боткина, где вор в законе впоследствии скончался. Морг, где находится тело Усояна, охраняют.

Криминалисты проведут девять специальных экспертиз, которые назначены в рамках уголовного дела об убийстве в центре Москвы Аслана Усояна.