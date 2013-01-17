В Курской области пьяный сотрудник полиции сбил насмерть на переходе женщину

Доследственная проверка начата в Курской области по факту ДТП с участием полицейского, в результате аварии погибла 62-летняя женщина, автомобиль, которым управлял полицейский, сбил пенсионерку на пешеходном переходе, сообщает сайт СКР.

Предварительно установлено, что ДТП произошло около 9 часов утра 15 января, 31-летний сотрудник отдела вневедомственной охраны УМВД России по Курской области на автомобиле следовал по автодороге Курск-Льгов-Рыльск в сторону города Курчатова.

Авария произошла в поселке Прямицыно, полицейский нарушил правила дорожного движения и допустил наезд на переходящую проезжую часть по пешеходному переходу 62-летнюю местную жительницу.

Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, установило предварительное расследование.