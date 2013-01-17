В Татарстане мать за погибшую дочь отсудила у врачей полмиллиона рублей

Рамиля Галиева по решению Верховного суда Татарстана в качестве компенсации за моральный ущерб получит от Сабинской центральной районной больницы 500 тысяч рублей. Сегодня Верховный суд республики Татарстан отменил решение Сабинского райсуда, который в 2012 году отказал в удовлетворении иска женщины. Об этом "АН-онлайн" сообщили в Казанском правозащитном центре.



Сам инцидент произошел в феврале 2008 года. Врач назначила беременной пациентке неверное лечение без предварительного клинического обследования. В результате Р.Галиева родила не приспособленную к жизни девочку. Малышка не видела, не ходила и не могла самостоятельно принимать пищу.

Уголовное дело по статье 118 УК РФ было направлено в суд Сабинского района республики Татарстан, где в связи с истечением срока давности прекратили уголовное преследование врача.

В Российском центре судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения и социального развития РФ всё же были выявлены дефекты диагностики и лечения, в результате которых девочка умерла в декабре 2012 года.