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В Перми в 25-градусный мороз остали без тепла жильцы в Дзержинском районе

17 января 2013, 13:46 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]

В Перми в 25-градусный мороз остали без тепла жильцы в Дзержинском районе
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю сайта www.59.mchs.gov.ru/

В Перми ранним утром четверга произошел прорыв теплотрассы в Дзержинском районе. В 12 жилых домах с населением около 400 человек слили теплоноситель и приступили к ликвидации аварии, сообщает пресс-служба пермского главка МЧС РФ.

Ориентировочное время завершения работ перенесено на 16 часов ввиду принятого решения о капитальном прокладывании подземного трубопровода, а не по временной схеме, которую планировалось завершить часом раньше, отметили спасатели.

На месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Отметим, что сейчас в Перми - 25 градусов мороза, к ночи обещают похолодание до минус 30.

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