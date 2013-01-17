В Перми в 25-градусный мороз остали без тепла жильцы в Дзержинском районе

В Перми ранним утром четверга произошел прорыв теплотрассы в Дзержинском районе. В 12 жилых домах с населением около 400 человек слили теплоноситель и приступили к ликвидации аварии, сообщает пресс-служба пермского главка МЧС РФ.

Ориентировочное время завершения работ перенесено на 16 часов ввиду принятого решения о капитальном прокладывании подземного трубопровода, а не по временной схеме, которую планировалось завершить часом раньше, отметили спасатели.

На месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Отметим, что сейчас в Перми - 25 градусов мороза, к ночи обещают похолодание до минус 30.