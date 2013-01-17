К расследованию убийства дагестанского судьи подключились следователи из Москвы

К расследованию уголовного дела по факту посягательства на судью Верховного суда Республики Дагестан Магомеда Магомедова подключились следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России, сообщает пресс-служба СК.

По указанию Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в расследовании убийства судьи Верховного суда Республики Дагестан Магомеда Магомедова в Махачкалу направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата СКР.

Напомним, Магомедов был убит вечером 15 января у собственного дома. Преступник произвел пять выстрелов, после чего скрылся. Следствие рассматривает разные версии убийства, однако приоритетной остается профессиональная деятельность Магомедова. В последнее время на рассмотрении в суде находились УД о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, террористической и экстремистской направленности.

Магомедова похоронили вчера в родном селе Кубачи. Церемония погребения была взята под усиленную охрану.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также поиск и задержание преступников. Следователи анализируют проведенный осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.