Хищение на сумму 100 млн при строительстве мостов к саммиту АТЭС раскрыто

Хищение на сумму 100 млн при строительстве мостов к саммиту АТЭС во Владивостоке раскрыто, конструкции из металла стали объектом внимания похитителей, ущерб от хищения оценен следователями в 96 миллионов рублей.

Металлоконструкции и швеллера на 96 миллионов украдены у подрядчика моста, строящегося на остров Русский к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.

Во главе группы воров, вывезшей металл с территории вахтового поселка, стоял, как считает следствие, 32-летний сотрудник службы безопасности ООО НПО "Мостовик", пишут Интернет-СМИ.Организатора воровской схемы арестовали, трое сообщников дали подписку о невыезде.

Следствие сообщило, что за один "воровской рейс" злоумышленники вывозили со складов компании металлоконструкции на сумму более 500 тыс. руб.