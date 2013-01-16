У горящего в Краснодаре 6-этажного жилого дома рухнула крыша

В Краснодаре наращивают силы для тушения пожара, возникшего на последнем этаже шестиэтажного жилого дома на улице Концевича, 4. В 21:55 объявлено о локализации открытого горении на площади в 600 кв. м.

Пожарно-спасательные работы продолжаются. Всего для ликвидации последствий задействовано 165 человека (было 73) и 55 единиц техники (было 24), в том числе от МЧС России 78 человек и 25 единиц техники, сообщает пресс-служба кубанского главка МЧС России.

Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции мансардного этажа.





емья из трех человек: мужчина 1979 года рождения, женщина и ребенок 2010 года рождения обратились за медицинской помощью (шоковое состояние), которая им была оказана на месте. Госпитализация не потребовалась". "АН" писали, что в результате пожара пострадали три человека, среди которых двухлетний ребенок . Сейчас МЧС уточняет, что "с