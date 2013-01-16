У горящего в Краснодаре 6-этажного жилого дома рухнула крыша
16 января 2013, 23:22 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]
В Краснодаре наращивают силы для тушения пожара, возникшего на последнем этаже шестиэтажного жилого дома на улице Концевича, 4. В 21:55 объявлено о локализации открытого горении на площади в 600 кв. м.
Пожарно-спасательные работы продолжаются. Всего для ликвидации последствий задействовано 165 человека (было 73) и 55 единиц техники (было 24), в том числе от МЧС России 78 человек и 25 единиц техники, сообщает пресс-служба кубанского главка МЧС России.