В Краснодаре горит жилой шестиэтажный дом: есть пострадавшие

В Краснодаре около восьми вечера среды вспыхнул пожар в 6-этажном жилом доме на улице Концевича, 4. По последним известиям, пожар с мансарды распространился на 5-й этаж, произошло частичное обрушение кровли.

Площадь возгорания составила около 300 кв. м.

Произведена эвакуация жильцов дома.

Трое пострадавших с диагнозом отравление угарным газом доставлены в МБУЗ КГК Больницу скорой медицинской помощи. Сеья: мужчина 1979 года рождения, женщина и ребенок 2010 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба кубанского главка МЧС России.

Всего для ликвидации последствий задействовано 73 чел. л/с и 24 ед. техники, в том числе от МЧС России 48 чел. л/с и 16 ед. техники.

Причина происшествия уточняется.