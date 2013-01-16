Начальник департамента текущего ремонта «Славянки» заключён под стражу

Сегодня суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о заключении под стражу начальника департамента текущего ремонта ОАО «Славянка» Константина Лапшина, сообщил «АН-онлайн» представитель СКР Владимир Маркин.

По версии следствия, в июле 2010 года между Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «Славянка» заключен госконтракт по эксплуатационному содержанию и ком­плексному обслуживанию казарменно-жилищного фонда и сетей водоснабжения воен­ных городков. Для его реализации ОАО «Славянка» заключила подрядные договора с подконтрольными ей коммерческими структурами, которые, в свою очередь, за­ключили субподрядные договора более чем с 40 фирмами, расположенными в различных регионах Российской Федерации. На протяжении 2010-2012 годов субподрядные организации под видом оплаты за якобы поставленные строительные материалы перечислили на счета фирм-однодневок более 53,3 миллиона рублей, которые были обналичены и похищены.

Допрошенные в качестве свидетелей руководители ряда субподрядных организаций показали, что непосредственно Лапшин, занимавший в этот период должность начальника департамента текущего ремонта ОАО «Славянка», давал им указания о переводе денежных средств на счета подставных фирм путем оплаты подложных счетов.

Ходатайствуя перед судом об аресте Лапшина, следствие учитывало, что он по месту регистрации в Москве не проживает, в материалах уголовного дела имеются документы, указывающие на оказание им давления на свидетелей по данному уголовному делу. Кроме того, у следствия имеются основания полагать, что оставаясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного следствия, продолжить угрожать участникам уголовного судопроизводства, а также уничтожить доказательства. Принимая вышеуказанные обстоятельства, в отношении Лапшина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.