В Волгоградской области умерла малышка, которую мать не положила в больницу

Накануне вечером, по дороге в центральную районную больницу Ольховского района скончалась 10-месячная девочка. По предварительным данным в конце декабря прошлого года врачи диагностировали у ребенка острый бронхит и подозрение на пневмонию.

И хотя медики настаивали на стационарном лечении маленькой пациентки, мама девочки от госпитализации отказалась. Пояснила, что не с кем оставить еще одного ребенка. 15 января состояние здоровья младенца резко ухудшилось. Малышка скончалась по пути в больницу.

Как сообщила «АН-онлайн» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по связям со СМИ Наталия Куницкая, сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.