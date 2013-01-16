В Волгограде старушка убила и расчленила сожителя

Еще не улеглись страсти вокруг московской семейной драмы с расчленением, как стал известен автор похожего жуткого преступления , взбудоражившего южную окраину Волгограда в Рождественскую ночь. И снова преступник и жертва оказались людьми близкими.

6 января на пустыре в Красноармейском районе Волгограда прохожие обнаружили полиэтиленовые пакеты с фрагментами расчлененного мужского тела. И вот сегодня установлено, что порешила и превратила своего сожителя в груду мяса 62-летняя пенсионерка.

По словам задержанной, мужчина никак не мог выйти из запоя по случаю новогодних выходных. В один из вечеров пьяный сожитель не дал ей спокойно уснуть, стал жестоко избивать. Когда удары прекратились, потерпевшая, улучив момент, схватила нож и несколько раз ударила им обидчика.

Мужчина от полученных ранений скончался в квартире. Женщина, в надежде скрыть следы преступления, расчленила тело на куски, сложила фрагменты в три полиэтиленовых пакета и выбросила на ближайшем пустыре.

Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе тщательно спланированных действий и грамотно проведенных оперативно-розыскных и следственных действий оперуполномоченными уголовного розыска и следователями подозреваемая в совершении данного убийства была установлена. Возбуждено уголовное дело.