На Камчатке москвичка хотела «заминировать» самолет

В аэропорту Петропавловск-Камчатского задержана пассажирка. Она при прохождении через рамку металлоискателя сказала, что у нее с собой «бомба», сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в Дальневосточном УВД на транспорте МВД России.

Ленту интроскопа, по которой перемещается ручная кладь, предъявляемая для досмотра, пришлось срочно остановить, а регистрацию на рейс на время прекратить. «Террористкой» оказалась москвичка, 1940 года рождения, которая планировала вылететь рейсом № 1731 «Петропавловск-Камчатский-Шереметьево».

Полицейские тщательно осмотрели личные вещи и одежду задержанной, используя анализатор паров взрывчатки. Но ничего опасного стражи порядка не нашли. Пассажирка снята с рейса. Теперь ей грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.