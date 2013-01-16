В Дагестане продолжают поиск убийц судьи ВС

В Дагестане следователи внимательно изучают дела, которыми занимался судья Верховного суда республики Магомед Магомедов. В них, по версии следствия, должны быть зацепки, которые наведут на преступника.

Напомним, Магомедов был убит накануне вечером у собственного дома. Преступник произвел пять выстрелов - в голову и в область сердца. От полученных ранений Магомедов скончался на месте. Преступнику удалось скрыться. На месте преступления с вечера работают следователи и эксперты-криминалисты.

Основная версия убийства – профессиональная деятельность: он выносил приговоры за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за участие в незаконных вооруженных формированиях. Последний приговор по одному из таких дел был вынесен судьей в декабре прошлого года. Тогда трое подсудимых получили от восьми до десяти лет колонии строгого режима.

«В последнее время на рассмотрении в суде находились УД о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, террористической, экстремистской направленности, то есть по обвинению участников незаконных вооружённых формирований», - сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Дагестану Расул Темирбеков.

Напомним, по факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

В Следственном Комитете считают что, преступление было четко спланировано. Уже известно, что преступник стрелял из пистолета. На месте были найдены гильзы, проводится ряд экспертиз. Серьезно помочь следствию может и камера видеонаблюдения, которая установлена на доме самого Магомеда Магомедова и направлена она именно на место преступления. Но записала ли она момент убийства - пока неизвестно.

Магомед Магомедов работал судьей Верховного суда с 1995 года. Сегодня он будет похоронен в родном селе Кубачи.