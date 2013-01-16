В Подмосковье произошло ДТП, есть пострадавшие

В Подмосковье в среду в 11.10 мск произошло ДТП, сообщение о котором поступило в ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области. В поселке Чепелево Чеховского района столкнулись маршрутное такси Газель и легковой автомобиль.

Газель следовала по маршруту № 22 Чехов-Алачково. В населенном пункте Чепелево произошло лобовое касательное столкновение с легковым автомобилем. В маршрутном такси находилось 7 человек, включая водителя.

В результате ДТП пострадало 2 человека, они были доставлены в ГРБ города Чехова для оказания первой медицинской помощи. После оказания помощи пострадавшие были отпущены домой.

На месте ДТП работала оперативная группа МЧС Чеховского гарнизона пожарной охраны в составе 4 человек и 1 единицы техники.