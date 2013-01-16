На Лиговском проспекте в Петербурге на дворника упала сосулька
16 января 2013, 12:05 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне около 15:30 от дома 2 по Лиговскому проспекту в НИИ скорой помощи был увезен 48-летний дворник ДЭУ № 2.
Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибленной раной теменной области слева, ушибом шейного отдела позвоночника, закрытым переломом левой ключицы, в тяжелом состоянии.
Сам пострадавший пояснил, что на него с дома 2 по Лиговскому проспекту упала сосулька.