На Лиговском проспекте в Петербурге на дворника упала сосулька

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне около 15:30 от дома 2 по Лиговскому проспекту в НИИ скорой помощи был увезен 48-летний дворник ДЭУ № 2.

Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибленной раной теменной области слева, ушибом шейного отдела позвоночника, закрытым переломом левой ключицы, в тяжелом состоянии.



Сам пострадавший пояснил, что на него с дома 2 по Лиговскому проспекту упала сосулька.